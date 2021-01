Atalanta, Sutalo prima gioia nerazzurra: “Molto felice per il mio gol. Siamo forti e pensiamo a vincere le prossime”

C’è spazio anche per la prima gioia con l’Atalanta per Bosko Sutalo, difensore nerazzurro. Il calciatore croato ha trovato il gol nel 3-1 della Dea in Coppa Italia contro il Cagliari. Una rete importante che ha chiuso definitivamente i giochi garantendo la sicurezza del passaggio del turno agli uomini di Gasperini. Ai microfoni del canale ufficiale del club di Bergamo, il classe 2000 ha commentato la prestazione sua e del gruppo.

Sutalo: “Molto felice per il primo gol. Vinciamo le prossime”

“Sono molto contento e felice per il mio primo gol con l’Atalanta. Ma anche per la vittoria”, ha detto Sutalo. “Ora pensiamo alla prossima partita di campionato contro il Genoa. Era importante passare il turno e ce l’abbiamo fatta. La gara era difficile, il Cagliari è una buona squadra che gioca bene. Noi siamo l’Atalanta e andiamo sempre forte. Abbiamo ottenuto una vittoria importante e pensiamo anche al prossimo turno”. E ancora sul suo gol: “Tutto bello, sono molto felice sia andato tutto bene”.