Atalanta, tegola Malinovksyi: positivo al Covid-19

Brutte notizie per l’Atalanta. Tramite un comunicato, infatti, la Federazione ucraina ha annunciato la positività di tre calciatori. Tra questi anche il trequartista Ruslan Malinovskyi, oltre a Sergei Kryvtsov e Junior Moraes. I tre sono stati immediatamente posti in isolamento nelle camere d’albergo.

Pochi giorni fa era stata rinviata la gara contro la Svizzera proprio per la presenza di un focolaio scoppiato all’interno della Nazionale ucraina che in questo momento si trova in quarantena in un hotel di Lucerna in attesa di capire come organizzare il ritorno nelle rispettive città dei vari calciatori.

Solamente un mese fa, la stessa formazione ucraina aveva dovuto fare i conti con il Covid-19 alla vigilia della sfida con la Francia in cui furono ben dieci i giocatori a risultare positivi. In quell’occasione il ct Shevchenko fu costretto a cambiare praticamente tutta la squadra.