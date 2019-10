Atalanta, tegola Zapata: lesione muscolare

I timori della vigilia sono stati confermati: “Non avevo mai subito un infortunio del genere” lamentava Duvan Zapata dopo l’infortunio muscolare rimediato con la Colombia. Ebbene gli esami strumentali cui si è sottoposto il centravanti dell’Atalanta non hanno portato buone notizie, perché l’ex napoletano ha subito una lesione all’adduttore destro con versamento.

Lo stop previsto è di almeno tre settimane, ma il ritorno in campo di Zapata potrebbe slittare anche a dopo la sosta di campionato di novembre. Un brutto colpo per Gasperini in vista della doppia sfida in Champions League contro il Manchester City, in cui l’Atalanta si giocherà le residue chances di approdare almeno in Europa League, e delle gare di campionato contro Lazio, Udinese, Napoli e Cagliari.

Nei prossimi giorni lo staff medico dell’Atalanta sottoporrà il giocatore ad ulteriori accertamenti per capire meglio i tempi di recupero.