Atalanta, Toloi carico: “Cambiate le prospettive. Ce la giochiamo con le big d’Europa…”

“Siamo l’Atalanta di sempre, ma abbiamo aggiunto due giocatori molto forti”, parola di Rafael Toloi, difensore dell’Atalanta che ha commentato la campagna acquisti degli orobici dopo l’ultima amichevole disputata, e vinta, contro il Brusaporto.

Come riporta l’Ansa, il difensore classe ’90 non si nasconde e parla apertamente della Dea e dei traguardi in vista della prossima stagione. Sugli acquisti di Ruslan Malinovksyi e Luis Muriel: “Abbiamo aggiunto due giocatori molto forti”.Sulla cessione del compagno di reparto Mancini: “Via per sua scelta ma, se è stato ceduto, significa che è stato un buon affare anche per la società”.

CORAGGIO – “Ormai abbiamo un gioco e schemi consolidati, ci prepariamo con molta fiducia alle sfide in campionato e in Champions League. Da quando sono arrivato qui quattro estati fa sono cambiate le prospettive: all’epoca l’imperativo era la salvezza, oggi ce la giochiamo con le big d’Europa in un palcoscenico prestigioso come San Siro”, ha concluso Toloi senza nascondersi.