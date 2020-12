Atalanta, Toloi carico: “La Champions ci ha dato fiducia. Contro la Juventus per vincere”

Netto 3-0 per l’Atalanta contro la Fiorentina in campionato. Dopo la vittoria di Coppa contro l’Ajax e il successivo passaggio del girone, la Dea si è rituffata nella Serie A con grande veemenza. A parlare ai canali ufficiali del club è Rafael Toloi, protagonista anche di una rete contro la Viola.

Toloi: “Champions ha dato fiducia. Contro Juventus per vincere”

“Era importante tornare a vincere, era un po’ di tempo che non vincevamo in casa e ci mancava”, ha ammesso Toloi. “Contro la Fiorentina ci siamo riusciti giocando un grande partita, ora pensiamo già alla prossima gara che sarà difficile, contro la Juventus. La Champions toglie energie, ma dà anche fiducia”.

E a proposito di fiducia: “Quella contro l’Ajax è stata una bellissima vittoria che ci ha dato una spinta in più anche in campionato. Siamo felici perché abbiamo fatto una grande prestazione, un grande risultato. Ora avanti così. Sono felice di aver fatto gol ma molto di più per la vittoria”. In vista della gara contro la Juventus del prossimo turno: “Contro la Juventus è una partita speciale, contro una grande squadra. A noi piace giocare questo tipo di partite, ci saranno tante difficoltà, ma noi siamo pronti e faremo di tutto per vincere”.