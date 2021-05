Atalanta, Toloi: “Champions traguardo meritato. Pure Coppa Italia lo sarebbe…”

Il difensore sogna in grande

Redazione ITASportPress

Rafael Toloi, difensore e capitano dell'Atalanta, dopo il successo sofferto sul campo del Genoa che ha regalato l'approdo alla Champions League per il terzo anno consecutivo è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club nerazzurro per parlare dell'ottimo momento dei suoi dando uno sguardo anche all'impegno in settimana in Coppa Italia contro la Juventus.

Toloi sogna in grande

"Un altro anno in Champions League, sì. Sono felice, è il merito di questi ragazzi che lavorano sodo e cercano di crescere sempre. Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo", ha esordito Toloi. Un traguardo che dà molto morale anche in vista del 'secondo' obiettivo della Dea: "Coppa Italia? Ora vogliamo raggiungere e meritiamo un trofeo, sappiamo che non sarà facile ma ora diventa l'obiettivo più importante della stagione. Tutto lo staff e tutti i tifosi meritano un trofeo, però c'è da battagliare e lottare, perché non sarà facile ma sono certo che arriveremo preparati molto bene e col piglio giusto. Sappiamo bene che chi sbaglia meno in finale, ha più opportunità per far sua la Coppa".

E ancora sulla gara vinta col Genoa: "Sapevamo che non sarebbe stato facile contro il Genoa, ci sono stati degli errori e questi devono aprirci gli occhi in ottica finale, perchè non dovremo fare una partita perfetta, senza queste disattenzioni. Era importante comunque vincere, abbiamo conquistato per il terzo anno consecutivo la Champions e guardiamo ora la prossima sfida".