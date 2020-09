Atalanta, Toloi: “Io leader. Non vediamo l’ora di giocare ancora la Champions. Sullo scudetto…”

Rafael Toloi parla da vero leader. Nell’Atalanta di Gian Piero Gasperini, il brasiliano è senza dubbio uno dei veterani, e non ha alcun timore di prendersi sulle spalle le giuste responsabilità. A margine dell’inizio del campionato, il centrale nerazzurro ha parlato all’Eco di Bergamo delle ambizioni della squadra e non solo.

Toloi: “Io leader. Su Scudetto e Champions League…”

Non ha paura di parlare di Tricolore Toloi anche se mantiene i piedi per terra: “Lo scudetto? Non ne parliamo, vedremo dove saremo a 10-15 gare dalla fine”, ha risposto il calciatore della Dea. “Sicuramente non vediamo l’ora di rigiocare in Champions League, farlo a Bergamo sarà più bello e un vantaggio. La stagione appena trascorsa non è una responsabilità, ma porta grande entusiasmo: stiamo lavorando per un’altra grande annata. Rivincita col Psg? Siamo pronti a giocare contro chiunque. Ora dobbiamo pensare al Torino e sappiamo già che sarà subito una partita per noi molto tosta”.

Da “capitano aggiunto”, poi, il difensore ha commentato: “Io leader? Sono felice di cominciare il mio sesto anno all’Atalanta, non avrei mai immaginato di togliermi così tante soddisfazioni qui. Sono stimato dai compagni e questo mi fa piacere. Mi sento leader, sì: credo sia normale, perché sono uno di quelli da più tempo in squadra”. E sulla squadra, ed in particolare sul caso Ilicic: “È un ragazzo fantastico, oltre che grande professionista: siamo contenti che sia rientrato. Ha vissuto un momento particolarmente difficile e duro, ma noi siamo sempre stati al suo fianco”.

