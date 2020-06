Atalanta, ufficiale il riscatto di Pasalic

Il rendimento di Mario Pasalic nella prima stagione all’Atalanta era stato all’insegna di luci ed ombre, ma nella seconda il rendimento del centrocampista croato è stato decisamente più convincente, al punto da convincere la società a riscattare il cartellino dell’ex milanista dal Chelsea.

La notizia è stata ufficializzata dalla stessa Atalanta attraverso un post sul proprio account Twitter ufficiale. Al Chelsea, che aveva messo sotto contratto il giocatore nel 2014 acquistandolo dall’Hajduk Spalato, vanno 15 milioni di euro.

Questo il comunicato della società bergamasca: “Mario in questi due anni ha dato un significativo contributo per l’ottenimento di traguardi importanti come la qualificazione all’UEFA Champions League nella passata stagione e il raggiungimento dei quarti di finale nell’edizione in corso”.