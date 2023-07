Atalanta, Zappacosta: “Tanta voglia di ripartire. In Europa vogliamo farci valere”

"Tanta voglia di ritornare in campo. Quando ci si ferma è giusto riposare, ma manca sempre il campo. Non vedo l’ora di ripartire e rimettermi in forma", ha raccontato il giocatore. "Estate speciale? In estate mi sono sposato con Camilla ed è stato un momento davvero speciale. E anche in ritiro i momenti di divertimento non devono mai mancare, però dobbiamo concentrarci e dare tutto in campo: abbiamo voglia di fare grandi cose. Ci siamo subito messi a disposizione di Gasperini".