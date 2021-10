Athletic Carpi, esonerato il tecnico Bagatti. Fatale un gol… del figlio!

L'Athletic Carpi ha esonerato il tecnico Bagatti. Fatale il gol subito dal figlio Niccolò

Ribaltone sulla panchina dell'Athletic Carpi. Il club sorto sulle ceneri dell'ex formazione emiliana che era riuscita a salire fino alla Serie A ha deciso di sollevare dal proprio incarico il tecnico Massimo Bagatti. L'allenatore paga il pari per 1-1 rimediato tra le mura amiche contro il Progresso durante l'ultimo match del campionato di Serie D. Curiosamente la rete del pareggio è arrivata da una persona cara all'ormai ex tecnico: il figlio Niccolò Bagatti. Una situazione davvero sorprendente e grottesca. Lo stesso Niccolò aveva intuito che la sua marcatura avrebbe potuto comportare conseguenze per il genitore e al termine dell'incontro si era lasciato andare a un pianto a dirotto. Il padre Massimo ha comunque tentato di stemperare la tensione, dichiarando che il figlio avrebbe semplicemente fatto il suo dovere. Poi l'esonero, che sa tanto di scherzo del destino.