Atletico Madrid, Cerezo: “James Rodriguez ci piace, ma nessuna trattativa con il Real Madrid…”

Continua la telenovela di mercato legata a James Rodriguez. Il colombiano del Real Madrid è vicinissimo all’addio ai blancos: Napoli e Atletico Madrid le maggiori pretendenti. La squadra italiana lo vorrebbe in prestito, ma il club di Florentino Perez non scende sotto i 42 milioni di euro del cartellino.

E la posizione dei Colchoneros? A fare chiarezza ci ha pensato il numero uno del club Enrique Cerezo. Il presidente ha parlato di mercato a El Partidazo de Cope. Non solo James Rodriguez, ma anche la cessione di Antoine Griezmann al Barcellona tra i temi affrontati.

MERCATO – Pretattica oppure no, ma Cerezo lancia un chiaro messaggio che potrebbe far sorridere il Napoli: “L’Atletico Madrid è interessato ai grandi giocatori e James Rodriguez lo è indiscutibilmente, ma non c’è una trattativa con il Real Madrid…”, ha detto il patron dei Colchoneros. Infine, una battuta sulla cessione di Griezmann al Barcellona: “I giocatori giocano dove vogliono. Il Barcellona ha pagato la clausola rescissoria, noi facciamo il nostro interesse come fanno loro”.