Atletico Madrid, Cerezo: “James Rodriguez? Manca la ciliegina…”

Enrique Cerezo, presidente dell’Atletico Madrid, apre alla possibilità di vedere James Rodriguez vestire la maglia dei Colchoneros.

Intervistato da Marca, il numero uno del club spagnolo ha parlato di mercato e del colombiano accostato al Napoli: “James Rodriguez firmerà per noi? In questo momento, non lo so. James è un buon giocatore e l’Atlético è sempre interessato ai buoni giocatori. Ma non posso dire se sta arrivando perché non lo so. Con il Real Madrid c’è sempre stata buona armonia anche su mercato. Se ci piace un calciatore andiamo e chiediamo informazioni”. E poi l’indizio: “Dopo questo mercato manca la ciliegina? La glassa manca sempre… Sono i tecnici che devono dirlo, ma penso che con quello che è arrivato fino ad oggi, mi sembra che la squadra si sia rafforzata molto”, ha concluso Cerezo.