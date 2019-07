Atletico Madrid, Diego Costa sempre più vicino al ritorno in Premier League

Diego Costa è pronto a lasciare l’Atletico Madrid per tornare in Inghilterra, un anno e mezzo dopo l’addio al Chelsea. L’attaccante spagnolo, con gli arrivi di Alvaro Morata e Joao Felix, non appare più indispensabile nei progetti dei Colchoneros, che adesso potrebbero lasciarlo partire. E su di lui, come riporta il Sun, avrebbe fatto più che un pensierino l’Everton, alla ricerca di un centravanti che possa portare in dote un buon numero di reti.

TRATTATIVA – Il club inglese, nei prossimi giorni, potrebbe compiere l’assalto decisivo per il giocatore, presentando all’Atletico una ricca offerta, che la società spagnola, con ogni probabilità, sarà ben lieta di poter accogliere.