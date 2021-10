Atletico Madrid-Liverpool, Simeone: “Mancato saluto a Klopp? Cultura che non condivido”

Il Cholo spiega la sua reazione al termine della sfida di Champions

Il Cholo ha commentato in questo modo la serata: "Normalmente non saluto nessuno dopo la partita. È una cosa che non mi piace perché ci sarà sempre qualcuno che non sarà soddisfatto della partita. Una cosa che non fa bene né a chi ha vinto né a chi ha perso. Hanno una cultura diversa, che non condivido. Se vedo adesso Klopp, non ho problemi a salutarlo", ha detto Simeone come riportato da Marca.