Atletico Madrid, non solo Diego Costa: anche Savic salta la Juventus

Martedì prossimo, 26 novembre, si giocherà in Champions League la partita fra Juventus e Atletico Madrid, valida per la quinta (e penultima) giornata della fase a gruppi. Per quanto riguarda i Colchoneros, mancheranno sicuramente Diego Costa e Stefan Savic: l’attaccante, a causa di un’ernia del disco cervicale, domani – giovedì 21 novembre – verrà operato e tornerà fra almeno tre mesi; il difensore invece, ex Fiorentina, è stato vittima di una ricaduta della precedente lesione miotendinea distale di secondo grado del bicipite femorale destro. Anche per il montenegrino, classe 1991, si prospetta un lungo stop, tanto che dovrebbe rientrare a pieno regime solo da gennaio. Ricordiamo, per la cronaca, che i bianconeri sono già aritmeticamente qualificati per gli ottavi di finale.