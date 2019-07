Atletico Madrid, Simeone enigmatico: “James Rodriguez? Tutto può succedere da qui alla fine del mercato”

Continua la querelle legata al futuro di James Rodriguez. Il colombiano del Real Madrid è ricercatissimo ma sembra essere sfida esclusiva tra Napoli e Atletico Madrid. Ed è proprio il tecnico dei Colchoneros Diego Simeone a tornare sull’argomento subito dopo il match di ICC contro il Guadalajara.

Come riporta Marca, la risposta del Cholo è enigmatica e lascia aperta ad ogni possibilità: “James Rodriguez? I calciatori partono e arrivano, nel calcio è così. Fino alla fine del mercato tutto può succedere. Per come si lavora in questo campo, per come lavorano gli agenti e i le società tutto può accadere. Noi lavoriamo per essere competitivi la prossima stagione…”.

PREPARAZIONE – Spazio anche ad un commento in vista della prossima annata: “Stiamo lavorando per fare bene. Derby contro il Real? Real Madrid, Barcellona, Juventus. Sono tutte squadre che ci aiuteranno a fare bene e prepararci al meglio per la prossima Liga”. E sulla squadra: “Sono contento. Lavoriamo con vecchi giocatori e nuovi arrivi. Stiamo creando un bel gruppo. Mi sono piaciuti Costa e Morata ma anche Llorente che è stato espulso. Può succedere nel calcio”, ha concluso Simeone.