Attaccanti, la Top 5 di Ronaldo: c’è un’esclusione eccellente

Spesso agli ex calciatori viene chiesto di stilare una classifica riguardo ai giocatori più forti del mondo. Il duello Messi-Cristiano Ronaldo si rinnova ormai da 12 anni e il primo posto se lo giocano sempre loro. A questo contest ha partecipato anche il Fenomeno che nella sua lista ha escluso un giocatore fenomenale.

Cr7 non c’è

Intervistato da As l’ex attaccante dell’Inter ha parlato dei suoi 5 attaccanti preferiti e al primo posto ha posizionato Messi: “Naturalmente è lui il numero uno. È un talento e passeranno circa 20 o 30 anni prima di rivedere uno come lui”. Ronaldo ha poi elencato gli altri attaccanti che secondo lui sono tra i top al mondo: “Mi piacciono anche Neymar, Hazard e naturalmente Mbappé“. Proprio riguardo al francese, l’ex attaccante ha dichiarato: “Tanta gente dice che è come me. È rapido, ha grandi movimenti e finalizzazione. A me però i paragoni non sono mai piaciuti, soprattutto tra giocatori di due generazioni diverse“. Nessuna menzione dunque per Cristiano Ronaldo che non trova posto nella top 5 di Luis Nazario de Lima.