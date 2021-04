Aubameyang disattiva profilo Twitter per protesta: “Si parla solo di Superlega e non di Covid e razzismo”

Lo sfogo e la mossa dell'attaccante dell'Arsenal

Pierre-Emerick Aubameyang non ci sta e disattiva il suo account Twitter per protesta. L'attaccante dell'Arsenal in queste ore tribolate per la vicenda Superlega ha voluto esprimere tutto il suo dissenso per la grande attenzione mediatica nei confronti della nuova competizione a discapito di temi più importanti come Covid e il razzismo, in modo particolare a margine della condanna per il poliziotto che aveva ucciso George Floyd.