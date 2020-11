Aubameyang, disavventura col Gabon: squadra bloccata in aeroporto tutta la notte prima della sfida col Gambia

Disavventura per la Nazionale del Gabon e per Pierre-Emerick Aubameyang, stella della squadra. La formazione si stava dirigendo in Gambia per disputare la sfida prevista questa sera ma è stata bloccata in aeroporto per tutta la notte. Il motivo sarebbe legato alla verifica, davvero lenta, di tutti i passaporti sanitari dei calciatori in relazione alla pandemia di Covid-19.

Aubameyang: il racconto della nottata

Ha scelto la via social Aubameyang per raccontare quanto vissuto in questa strana e lunghissima notte. Attraverso diverse stories Instagram, ma anche con qualche post su Twitter, ecco la nazionale del Gabon bloccata in aeroporto e costretta a dormire in attesa dell’ok per partire per la Gambia. I giocatori hanno dovuto attendere le varie verifiche sui passaporti ma soprattutto che tutto fosse in regola in merito ai tamponi per il coronavirus nonostante la squadra avesse già inoltrato tutte le documentazioni del caso.

Risultato? Diverse ore trascorse in aeroporto e notte quasi insonne per tutti. Oggi la sfida che, come scrive lo stesso centravanti dell’Arsenal, ha dato a tutti una motivazione extra…