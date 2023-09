Aubameyang nella bufera a causa del suo sostegno politico

Pierre-Emerick Aubameyang è nuovamente oggetto di critiche. L'attaccante gabonese, di recente trasferitosi dal Chelsea all'Olympique Marsiglia, è nella bufera in Gabon a causa del suo sostegno politico. Il calciatore infatti si è espresso in favore del presidente uscente Ali Bongo durante le elezioni presidenziali. Una decisione che ha generato importanti tensioni, poiché l'ex presidente è stato sollevato dal suo incarico con un colpo di stato. La polemica si è andata così a legare al mondo del calcio e alla Nazionale del Gabon, che proprio questo sabato non è riuscita a qualificarsi per la Coppa delle Nazioni Africane. La sconfitta per mano della Mauritania è costata la qualificazione alla squadra di Aubameyang, alimentando così le critiche e gli animi contro lo stesso calciatore.