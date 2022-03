Audero, dall’Italia… all’Indonesia: il CT lo vuole in Nazionale

Il portiere della Sampdoria corteggiato dalla nazionale indonesiana

Il portiere della Sampdoria Emil Audero è corteggiato dalla Nazionale dell' Indonesia . Ebbene sì, il classe 1997 nato a Mataram da padre indonesiano e madre italiana si era poi trasferito all'età di 1 anno a Cumiana in provincia di Torino e ha sempre giocato per difendere la bandiera italiana con le diverse apparizioni a difesa della porta dell'U15 fino ad arrivare ad essere il numero uno anche dell'U21 Azzurra.

Adesso, però, le cose potrebbero cambiare. Infatti, come riportato da BolaSkor il commissario tecnico indonesiano starebbe pensando di portere il portiere in Nazionale. "Audero è una priorità per il ct Shin Tae-Yong. Abbiamo contattato il ct Mancini il quale ci ha detto che al momento non è interessato a portarlo nella nazionale maggiore a causa dell'intensa competizione nel ruolo", ha confermato Hasani Abdulgani, uno dei membri del comitato esecutivo della Federcalcio del Paese.