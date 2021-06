Audero: “Sogno la Nazionale. Da anni non si vedeva Italia così. Su mio futuro…”

L'estremo difensore della Sampdoria tra Nazionale e club

Redazione ITASportPress

Interessante intervista rilasciata dal portiere della Sampdoria Emil Audero a Sky Sport. L'estremo difensore ha avuto modo di trattare diversi argomenti in relazione all'Europeo dell'Italia ma anche in ottica club e proprio futuro.

NAZIONALE - "La Nazionale è il sogno di ogni ragazzo. Me lo sono posto come obiettivo e quando arriverà ne sarò molto felice", ha dichirato Audero sulla voglia di giocare con gli Azzurri. "Sono cresciuto con Buffon e dal Mondiale 2006 è stato il mio riferimento. Ho avuto la fortuna di allenarmi con lui, la sua scelta di tornare a Parma la vedo come una decisione romantica. Queste sono le sfide che lo stimolano a dare qualcosa in più".

EUROPEO - "Questa Nazionale è meravigliosa. Da anni non si vedeva un’Italia così. Molto è dato dal fatto che tutti si sentano sempre titolari, questo permette a tutti di vivere bene quest’avventura. Anche l'ingresso di Sirigu col Galles dimostra una cosa bellissima ovvero che il ct Mancini desidera che tutti si sentano partecipi. Non è stato assolutamente il contentino per Sirigu. Per Meret, invece, il discorso è leggermente diverso". Sulla forza dell'Italia: "La difesa è solida, Chiellini e Bonucci portano esperienza e nello spogliatoio fanno la differenza. Insigne è un fenomeno e non lo scopriamo in questo Europeo. Immobile segna anche in Nazionale, al contrario di quanto si diceva. Uno come Berardi può sia calciare che inserire per i compagni. La varietà è questa la qualità della Nazionale".

PERSONALE - A livello di club e riguardo il suo futuro, Audero ha commentato: "Il mercato è sempre un argomento delicato, io non mi concentro sul mio mercato. Se interesso a dei grandi club sono felice per due motivi: per l’interesse in sé e per il fatto che questo interesse sia figlio delle mie buone prestazioni nella Samp". "Per il mercato dico sempre che ne sapete di più voi. Posso solo ribadire quanto io stia bene qui a Genova. Qui mi hanno fatto subito sentire a casa, a mio agio".