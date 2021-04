Aulas punge Agnelli: “La forma sorprende più della sostanza. Ci ha preso in giro”

Parla il presidente del Lione riguardo al comportamento del patron della Juventus in merito alla Superlega

Continuano ad arrivare attacchi nei confronti di Andrea Agnelli e della Superlega. Questa volta ad esprimere il suo giudizio in merito a quanto accaduto in queste giornate è stato il presidente del Lione Jean-Michel Aulas. Il numero uno del club francese ha condannato il comportamento del patron bianconero e ne ha parlato in questo modo a L'Equipe: "Ne ho discusso con il presidente Ceferin a Montreux. Gli ho detto che domenica avevo provato a chiamare Andrea Agnelli e che non mi aveva risposto. È una situazione che ci mette a disagio perché aveva la nostra piena fiducia e io stesso ero molto vicino a lui", ha detto Aulas che poi ha aggiunto: "C'era un rapporto professionale ma anche persona. La forma sorprende ancor più della sostanza e c'è una delusione immensa per l'uomo. Avrei voluto che lui ci dicesse, sabato o domenica, che stava per succedere qualcosa. Aveva sicuramente delle buone ragioni, ma noi non ne eravamo a conoscenza e ora ha creato un vero problema. Ho la sensazione di essere stato preso in giro".