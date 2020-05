Aulas scatenato: “Contro la Juventus con piedi legati e testa mozzata”

Senza freni Jean-Michel Aulas, presidente del Lione. Dopo il comunicato ufficiale pubblicato nelle scorse ore in merito alla scelta, definita “errore mortale”, di sospendere la Ligue 1, ecco una lunga intervista rilasciata a L’Equipe, in cui si affronta anche il tema della Champions League.

Infatti, la squadra francese, nonostante lo stop al campionato, si trova, come il Paris Saint-Germain, impegnata nella massima competione europea per club in cui dovrà affrontare la Juventus nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Aulas: “Piedi legati e testa mozzata”

Avanti per una rete a zero, il Lione dovrà affrontare la gara di ritorno a Torino senza poter contare su una degna preparazione fisica, dovuta, appunto, allo stop della Ligue 1. La Juventus, dal canto suo, se la Serie A dovesse riprendere, avrà un grande vantaggio di forma. Aulas non ha avuto mezze misure con le sue parole: “Ci presenteremo a Torino con entrambi i piedi legati e la testa mozzata”, ha detto duramente il presidente del club. “Loro avranno ripreso a giocare da fine giugno. I protocolli sanitari sono strumenti ormai standard. L’Uefa è arrivata perfino al punto di preparare un protocllo, ma in Francia non è stato nemmeno guardato. Secondo me questo è uno scandalo”.