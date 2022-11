Austria-Italia, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 20:45 per l'amichevole odierna.

Austria-Italia si gioca oggi, domenica 20 novembre 2022 alle ore 20:45. Si tratta, come ben sappiamo, di un'amichevole, dato che nessuna delle due squadra si è qualificata al Mondiale in Qatar che prenderà il via oggi.

Austria-Italia, le ultime Dopo la vittoria, sempre in amichevole, contro l'Albania, la formazione di Roberto Mancini sfiderà l'Austria. I padroni di casa saranno, molto probabilmente, con la formazione tipo dove saranno presenti i big Alaba in difesa, Sabitzer in mezzo al campo e Arnautovic in attacco. Qualche rotazione per l'Italia che però dovrebbe cnfermare Grifo, autore di una doppietta nell'ultima gara, in avanti con Politcano e Raspadori.

Probabili formazioni e dove vederla — La gara amichevole tra Austria e Italia è in programma, come anticipato, oggi, domenica 20 novembre 2022 alle ore 20:45. La sfida verrà disputata allo stadio Ernst Happel di Vienna. Gli appassionati di calcio e tifosi delle due Nazionali potranno vedere la partita in diretta tv e streaming.

Sarà possibile seguire in diretta TV e in chiaro la partita tra Austria e Italia su Rai 1. Il match, come detto, potrà essere seguita anche diretta streaming attraverso il sito sito e l'app di Rai Play, usufruibili tanto da pc e notebook quanto da smartphone e tablet.

Di seguito le probabili formazioni della sfida odierna:

AUSTRIA (4-2-3-1): Lindner; Posch, Lienhart, Alaba, Wober; Seiwald, Schlager; Baumgartner, Sabitzer, Kainz; Arnautovic.

ITALIA (3-4-3): Donnarumma; Scalvini, Gatti, Acerbi; Di Lorenzo, Barella, Verratti, Dimarco; Politano, Raspadori, Grifo.