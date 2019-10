Avellino, via Ignoffo: arriva Capuano

L’Avellino ha dato il benservito a Giovanni Ignoffo. Il tecnico siciliano, che ad inizio stagione era stato scelto per dirigere i Lupi dopo il ritorno in C e la mancata conferma di Giovanni Bucaro, è stato esonerato tre giorni dopo la sconfitta contro la Paganese, la quarta subita subita dai biancoverdi nelle ultime cinque partite nel girone C di terza serie.

Al suo posto è stato scelto Ezio Capuano, che sarà coadiuvato dal vice Giuseppa Padovano e che ha diretto il primo allenamento già nella mattinata di mercoledì, prima della presentazione ufficiale.

“A seguito di profonde riflessioni, l’Us Avellino comunica di aver ritenuto opportuno interrompere il rapporto con Giovanni Ignoffo – si legge nella nota del club – La società ringrazia il mister per il prezioso contributo offerto in questo avvio di campionato, augurandogli le più sentite fortune umane e professionali”.

L’ultimo incarico di Capuano risale alla scorsa stagione con la salvezza ottenuta da subentrante al Rieti.