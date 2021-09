Ayala brutalmente aggredito da ladri: rubati 5000 sterline e il suo telefono

L'ex difensore, ora membro dello staff del CT Scaloni nell'Argentina ha subito un terribile furto

Grande spavento per Roberto Fabian Ayala, 48enne ex calciatore argentino che in Italia ha vestito le maglie di Napoli e anche Milan. L'attuale membro dello staff tecnico del CT della nazionale argentina Lionel Scaloni ha subito un'aggressione finalizzata al furto mentre si trovava alla guida della sua vettura.