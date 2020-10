“Babbo Natale” Bale: paga 300 cesti di alimenti per le famiglie in Galles

Non poteva dire di no ad una richiesta d’aiuto da parte di famiglie del proprio Paese. E allora ecco che Gareth Bale ha deciso di donare 300 cesti di alimenti ad alcune famiglie di Swansea per permettere loro di trascorrere una Natale sereno. Il calciatore del Tottenham si è resto protagonista di una bella iniziativa apprezzata anche pubblicamente dalla deputata Carolyn Harris.

‘Babbo Natale’ Bale: il gesto del gallese

Come riporta il Sun, il gallese del Tottenham era stato avvicinato da alcuni politici di Swansea per una campagna in aiuto delle famiglie in difficoltà della città. In modo particolare, la deputata Carolyn Harris si era messa in contatto col il manager di Bale al fine di recapitargli un messaggio d’aiuto. A quel punto, l’esterno d’attacco degli Spurs non ha saputo dire di no e ha scelto di dare una mano in questa importante iniziativa. Bale ha scelto di pagare ben 300 cesti per altrettante famiglie di Swansea al fine di far trascorrere loro un Natale più sereno.

I complimenti del mondo politico e non solo sono stati anche via social con la stessa signora Harris che ha ringraziato l’attaccante via Twitter.