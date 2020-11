“Babbo Natale” Ibrahimovic: regala PlayStation 5 a tutti i compagni al Milan

Manca poco più di un mese a Natale, ma il clima in casa Milan è già di festa e… regali. Chiedere a Zlatan Ibrahimovic che si è improvvisata “Babbo Natale”. In che modo? Regalando delle nuovissime Playstation 5 ad alcuni, o forse tutti, i compagni di squadra in rossonero.

Babbo Natale Ibrahimovic

In occasione dell’uscita ufficiale della PlayStation 5 in Italia, l’attaccante svedese ha regalato la console, tra le altre cose praticamente introvabile, a tutti i compagni di squadra i quali non hanno perso tempo e hanno pubblicato le immagini del gradito regalo sulle loro stories di Instagram. Tra i fortunati ad aver mostrato il dono Castillejo, Musacchio e Leao.

Un bel gesto da parte di Ibrahimovic che si mostra leader in campo e non solo. L’attaccante si è preso il Milan e punta a restare in rossonero ancora a lungo, sicuramente per un’altra stagione. Non è certo un segreto che le parti stiano trattando per rinnovare il rapporto fino al 2022. La squadra, anche dopo questo per regalo, siamo sicuri spingerà per la conferma del compagno…