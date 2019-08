Badu dopo lo spavento: “Sono in buone condizioni. Grazie a tutti”

Poche ore fa lo spavento, adesso Emmanuel Badu sta meglio. Una microembolia polmonare aveva costretto il calciatore al ricovero in ospedale e, proprio dal Sacro Cuore di Negrar, il centrocampista del Verona ha dato un aggiornamento sulle proprie condizioni.

In attesa di altri accertamenti per capire se e quando potrà tornare in campo, il classe ex Udinese ha scritto su Instagram attraverso una stories: “Buongiorno e grazie a tutti per i vostri auguri. Sono in buone condizioni. Dio ci benedica tutti. Tanto amore”. Una buona notizie per il Badu uomo. Da capire quello che sarà del Badu calciatore…