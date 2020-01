Baggio è sicuro: “Io come Zaniolo. Europei? La forza di volontà fa la differenza…”

Zaniolo ha un sostenitore illustre. Dopo l’infortunio al ginocchio, il centrocampista della Roma e della Nazionale italiana lotterà per tornare in campo il prima possibile per non perdersi l’appuntamento di questa estate di Euro 2020.

Parlando al Corriere dello Sport, Roberto Baggio storico ex numero 10 ha parlato proprio del recupero del calciatore. Il ‘divin codino’ aveva recuperato dalla rottura al crociato anteriore dopo appena 77 giorni: “La volontà è la cosa che in casi come questo fa la differenza. Certo, il passaggio chiave è un intervento fatto bene, risolutivo. Come Nicolò avevo un obiettivo nel breve termine, io il Mondiale, lui ha l’Europeo. Ce la misi tutta, feci gli straordinari e in Giappone andai tante volte”.