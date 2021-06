Bagni: “Juventus fuori da Champions? Sarebbe giusto ma credo che…”

L'ex giocatore ha detto la sua dopo le vicende legate alla Superlega

Si parla tanto in queste settimane delle possibili conseguenze che la vicenda Superlega potrebbe portare ai club che ne hanno fatto parte e, soprattutto, alle tre potenze che ancora oggi la compongono: Real Madrid, Barcellona e Juventus. A dire la sua sul tema è stato Salvatore Bagni, ex calciatore tra le altre di Napoli e Inter. Intervistato da Il Mattino, lex calciatore si è soffermato sulla possibilità che la Juventus venga squalificata dalla Champions League: "Squalifica Juve? Sarebbe forse la cosa giusta, ma temo che non arriverà nessuna penalizzazione se non al massimo qualche multa", ha detto Bagni. "Non penso che rischino il posto in Champions. Ma mai dire mai: magari mi faranno cambiare idea. D’altra parte in questa Superlega non ho mai creduto perché non si può azzerare la meritocrazia nel calcio".