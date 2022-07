Bakayoko, disavventura a Milano: fermato dalla polizia con tanto di pistole

Clamorosa disavventura per il centrocampista del Milan Tiemoue Bakayoko che nella giornata di ieri è stato fermato e perquisito dalla Polizia in centro a Milano.

Il giocatore rossonero è stato fermato in zona Porta Garibaldi ed è stato costretto a scendere dalla macchina con tanto di pistole puntate all'interno dell'abitacolo. Tre agenti della polizia lo hanno perquisito in maniera energica anche se dopo qualche secondo si sono resi conto di aver commesso un errore. Quasi certo lo scambio di persona vista la successiva reazione con tanto di scuse e pacca sulla schiena a Bakayoko .

Il fatto, ripreso da alcuni automobilisti presenti e fermi in coda proprio per il posto di blocco della Polizia, ha subito fatto il giro del web scatenando svariate reazioni e polemiche. A generare le espressioni più dure, indubbiamente, le pistole puntate per il passeggero che sedeva al suo fianco in macchina. Al momento non ci sono prese di posizioni ufficiali né dalle forze del'ordine né dal calciatore del Milan.