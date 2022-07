Bakayoko dopo l’episodio con la polizia: “Conseguenze potevano essere più gravi”

Dopo i fatti relativi alla perquisizione subita in pieno centro a Milano da parte della polizia, il centrocampista del Milan Bakayoko ha voluto dire la sua sull'accaduto. Il fatto, come spiegato anche dalle Forze dell'Ordine, è avvenuto "solo" per uno scambio di persona. Un errore che può capitare ma che il giocatore ha voluto condannare per le modalità con cui è capitato.

"Buongiorno a tutti, spero vada tutto bene. Registro un piccolo video riguardante gli avvenimenti recenti e sul video che avete potuto vedere sui social che mi vedeva oggetto di un controllo, di un arresto", ha detto Bakayoko nelle sue stories su Instagram. "Le autorità di Milano hanno comunicato recentemente che si è trattato di un errore dei poliziotti che si sono resi conti sul momento. L’errore in sé non mi pone problemi, ma la maniera sì. Perché non fare un semplice controllo comunicando?".

E ancora: "Nel video che si trova in rete sui social non si vede tutto, anzi credo sia la parte più “tranquilla” di tutto quello che è successo. Mi sono trovato con una pistola puntata ad un metro da me e dal passeggero. Ci hanno messo chiaramente in pericolo a prescindere dalle ragioni che hanno portato a fare questo. L’errore è umano, ma non so cosa sarebbe successo se non avessi avuto la possibilità di farmi riconoscere per il mestiere che faccio. Ci sono delle domande da porre. Non è giusto mettere così a rischio la vita di una persona ed è il punto che voglio sottolineare, malgrado mi si dica che sia stato un errore. Le conseguenze potevano essere più gravi. Vorrei ringraziare tutte le persone che mi hanno mandato messaggi di sostegno, mi ha fatto davvero piacere. Vi auguro una buona giornata ovunque voi siate nel mondo. A presto", ha terminato il giocatore.