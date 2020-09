Bale: “A Madrid sono cresciuto. Non mi pento di nulla. Grazie ai fischi non prendo più le cose così sul serio”

Torna a parlare Gareth Bale e lo fa senza peli sulla lingua ai microfoni di Sky Sports. L’esterno gallese, appena trasferitosi al Tottenham dal Real Madrid, ha affrontato diversi temi legati all’attualità ma anche al passato con molti riferimenti al periodo difficile in maglia blancos.

Bale: “A Madrid sono cresciuto. Non mi pento di nulla”

“No, non ho rimpianti, assolutamente”, così inzia l’intervista di Bale parlando del tempo al Real Madrid. “Io cerco solo di giocare a calcio, è tutto quello che posso fare e tutto il resto che viene detto esternamente è fuori dal mio controllo. Come ho detto, non ho rimpianti per quello che ho fatto, qualunque cosa gli altri abbiano detto, dipende solo da loro. So cosa penso di me e la mia famiglia sa esattamente chi sono e come sono. Del resto non mi preoccupo”.

E ancora: “Ovviamente entrando in una cultura diversa, in un Paese diverso, sono dovuto crescere come persona, figuriamoci come calciatore”, ha proseguito il gallese sull’esperienza in Spagna. “Devi solo imparare come affrontare le situazioni in cui ti trovi. Ovviamente sono stato in situazioni di pressione immensa. Ho avuto persone che mentre ero in campo fischiavano nei miei confronti. Ma proprio da queste situazioni ho imparato. Ho imparato come affrontare quel tipo di cose, e a non prenderle troppo sul serio. Solo così si va avanti. È il calcio. Qualcosa che ami fare e tu devi solo dare il tuo meglio. A volte riesci altre no”.

E sul ritorno al Tottenham: “Quando arrivi in un nuovo club vuoi fare bene. Vuoi aiutare il più possible. Credo che qui ci sia una grande squadra e stanno andando alla grande. Ovviamente nel tempo che sono stati via sono andati avanti. Hanno raggiunto la finale di Champions League, il club ha un nuov stadio. Sicuramente il club stesso è migliore. Quindi voglio dare altro. Voglio portare la squadra a migliorare ancora”. “Tornare a giocare senza tifosi? Devo che è deludente che i tifosi non possano essere allo stadio per la mia prima partita di ritorno perché penso che l’accoglienza sarebbe stata incredibile ma non vedo l’ora di giocare a calcio, giocare con la squadra. Sono convinto faremo una grande stagione”.

