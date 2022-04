Bale, altri problemi: vuole aprire un bar a tema golf ma i “vicini” si oppongono

Qualche problema per un progetto imprenditoriale del calciatore

Non solo il feeling sempre minore con il Real Madrid e tutto l'ambiente madrileno, per Gareth Bale sembrano esserci altri problemi di natura... imprenditoriale.

Il gallese progetta già il suo post carriera e vorrebbe aprire un bar a tema golf nel porto di Bristol. Peccato, però, che il suo progetto stia trovando non poche "minacce". Infatti, secondo quanto riportato dalla BBC , i residenti della zona vogliono boicottarne l'apertura del locale. Già in passato David Mair, presidente degli inquilini del posto, che conta 104 appartamenti, aveva guidato una campagna contro l'apertura di un bar simile che, alla fine aperto, ma aveva dovuto cambiare gli orari notturni a causa dell'insistenza degli abitanti della zona.

Da quanto si apprende, il comune di Bristol ha confermato la denuncia dei residenti in riferimento al progetto di Bale e nelle prossime settimane la situazione verrà analizzata per capire come e se si potrà proseguire. Insomma, un'altra grana da risolvere per il calciatore...