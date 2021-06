Bale conferma: “Mio futuro? Non parlo ora, potrei causare caos o drammi…”

Il gallese potrebbe meditare l'addio al calcio dopo Euro 2020

Addio al Tottenham , ritorno al Real Madrid e poi? Il futuro di Gareth Bale resta davvero incerto. I rumors su un suo possibile ritiro dopo l'Europeo di questa estate col Galles si susseguono con insistenza e lo stesso giocatore classe 1989 non fa nulla per non alimentare tali voci. Come riporta il Mirror, infatti, il gallese avrebbe parlato dal ritiro della Nazionale confermando che la sua decisione per il proprio destino potrebbe scuotere l'ambiente e, per questa ragione, preferisce parlare solo dopo il torneo in programma nelle prossime settimane.

CAOS E DRAMMI - "Ovviamente sono state scritte molte cose sul fatto che sto facendo questo e quello", ha esordito Bale. "Per me, la cosa principale è che non voglio dire nulla che causerà più caos, più drammi o distrazioni al Galles. Voglio solo concentrarmi su questi Europei. Non voglio dire nulla che possa causare problemi su quello che sto facendo ora. Il mio focus è solo sugli Europei. Quando finiranno gli Europei per noi, mi siederò e deciderò cosa voglio fare. Voglio dare tutto in questo torneo e mettere tutto me stesso in ogni singola partita. Se dico qualcosa, provocherà ancora più caos, quindi non ha senso farlo".