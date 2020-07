Bale, futuro deciso: si sarebbe confidato con… Giggs

Saranno settimane di rumors di mercato per Gareth Bale visto il suo finale di stagione turbolento col Real Madrid. L’esterno gallese è in rotta con Zinedine Zidane e non rientra nei piani futuri del blancos. Per lui, però, difficile una cessione viste le cifre monstre dell’ingaggio. Secondo i media inglesi, il giocatore avrebbe preso una decisione relativamente al futuro e l’avrebbe anche già comunicata… al ct del Galles Ryan Giggs.

Bale ha deciso: resta al Real Madrid

Secondo quanto riporta il Mirror, Gareth Bale avrebbe deciso il suo futuro e lo avrebbe anche già comunicato al commissario tecnico del Galles Ryan Giggs. Il giocatore proseguirà la propria avventura al Real Madrid perché intenzionato ad arrivare alla scadenza del suo accordo con i Blancos, ovvero nel 2022. L’esterno sa bene che avrà sempre le stesse, scarse, occasioni di giocare sotto la guida di Zidane, ma non ha alcuna intenzione di dire addio alla camiseta blanca, anche nonostante il rischio, sempre più evidente, di vedere la sua presenza al prossimo Europeo con la Nazionale compromessa.

INCIDENTE PICCANTE PER LA MOGLIE DI UN CALCIATORE