Bale: “Futuro? Ho tante offerte. Se Galles batte Ucraina non mi scuserò”

Le parole del gallese tra qualificazione a Qatar e futuro

Gareth Bale tra Nazionale e futuro. Il Galles si giocherà contro l'Ucraina questa sera l'accesso al Mondiale in Qatar e tanti di sono domandati se, in caso di mancato approdo a Qatar 2022, l'esterno gallese potrebbe anche decidere di appendere gli scarpini al chiodo.

A questa e a tante domande ha risposto il diretto interessato in conferenza come riportato anche da Yahoo Sports .

FUTURO - "Non sto pensando al futuro e sono concentrato solo sulla gara contro l'Ucraina", ha ribadito Bale. "Il mio futuro non dipenderà da questa partita. Non mi ritiro, credo sia improbabile e ho anche tantissime offerte".