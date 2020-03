Bale, innamorato del golf: apre un a bar a tema a Cardiff

Lo aveva annunciato nelle scorse ore e adesso ha fatto il primo passo per confermare quanto detto. Gareth Bale non giocherà a calcio per sempre e non si occuperà del mondo del pallone dopo aver concluso la propria carriera da professionista.

Il gallese del Real Madrid, infatti, come annunciato da Mundo Deportivo ha unito la sua grande passione per il golf all’imprenditoria aprendo un bar a tema in Galles. Come spiega il periodico, l’edificio si chiamerà Par 59 e sarà nella capitale del Galles. Al suo interno, oltre al bar, ci saranno anche un ristorante e, soprattutto, diversi campi per giocare a mini-golf al chiuso, anche alla sera. Insomma, Bale ha pensato proprio a tutto. Per l’esterno blancos non si tratta della prima volta in ottica bar e ristorazione: il classe 1989 aveva già aperto un’altra attività a tema calcio chiamata Eleven’s.