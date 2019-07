Bale, l’agente: “Posso assicurare che non lascerà il Real Madrid. È tra i più forti del mondo…”

Continua la telenovela legata al futuro di Gareth Bale. L’esterno del Real Madrid è ai ferri corti con il tecnico Zidane che lo ha, di fatto, messo alla porta.

Ma se da una parte l’allenatore non lo vede più tra i protagonisti della squadra, e forse mai lo ha visto, dall’altra c’è chi risponde a tono al francese. Si tratta di Jonathan Barnett, agente del gallese. Come riporta Marca, dopo l’immediata risposta alle precedenti dichiarazioni di Zidane, ecco che il procuratore ha rincarato la dose parlando a Sky Sports dando un bel segnale di mercato a tutto l’ambiente blancos.

RESTA – “Non ci saranno accordi di fortuna e improvvisati per far uscire Bale dal club. Gareth è uno dei migliori giocatori del pianeta e posso garantire che non verrà ceduto”, ha detto Barnett. “Bale è un giocatore del Real Madrid e per ora rimane un giocatore del Real Madrid. Se dovesse succedere qualcosa che ci andasse bene, le cose potrebbero cambiare e potrebbe andare via in un giorno o una settimana ma potrebbe anche continuare ad essere un vero giocatore del Real Madrid per altri tre anni fino alla fine del suo contratto”.