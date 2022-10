Bale lancia le sue birre per festeggiare il Galles al Mondiale

Novità per il gallese che ha lanciato due birre per festeggiare il prossimo Mondiale in Qatar che vedrà la sua Nazionale prendere parte al torneo.

Redazione ITASportPress

Gareth Bale, non solo calcio e golf. Adesso l'esterno offensivo dei LAFC in MLS è diventato pure imprenditore nel campo della birra. Ebbene sì, perché come sottolineato pure dal Sun, il gallese, per festeggiare la qualificazione della sua Nazionale al Mondiale in Qatar dopo 64 anni di assenza, ha deciso di lanciare due tipi di birre che saranno nei supermercati del suo Paese a partire dal prossimo 3 ottobre.

"Non vedo l'ora di lanciare Bale Ale e Bale Lager nei negozi Tesco in tutto il Galles", ha detto Bale all'agenzia PA. "Questo è qualcosa che abbiamo iniziato alcuni anni fa e vedere crescere il marchio è davvero eccitante. Essere in grado di collaborare e lavorare con Glamorgan Brewing Co, che ha sede a soli 10 minuti da casa mia, rende tutto ancora più speciale e siamo estremamente orgogliosi di ciò che abbiamo creato insieme. Con questa partnership miriamo a restituire qualcosa al calcio di base gallese e, in particolare, vogliamo aiutare a sviluppare strutture calcistiche in tutto il Galles a livello locale". E ancora: "Ci auguriamo che i fan di tutto il Galles possano godersi un po' di Bale Ale e Lager mentre ci avviciniamo alla Coppa del Mondo".

Il riferimento delle parole di Bale è al fatto che parte dei guadagni delle vendite delle birre andranno proprio ad aiutare l'evoluzione del galcio in Galles e quindi saranno impiegati per strutture e crescita del movimento calcistico.