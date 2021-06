Bale, nuova pista per il futuro: spunta la MLS

Il gallese potrebbe andare ai LA Galaxy

Deve ancora smaltire la delusione per l'uscita da Euro 2020 col suo Galles , ma tra qualche ora Gareth Bale dovrà fare i conti con il proprio futuro.

Anche se nei giorni scorsi in merito al suo destino si sono registrate prese di posizione circa una sua permanenza al Real Madrid, grazie anche al ritorno di Carlo Ancelotti, per il gallese continuano ad esserci rumors di mercato piuttosto frequenti. L'ultimo arriva dal Daily Mirror che parla di una pista totalmente nuova ma non del tutto sorprendente, la MLS: