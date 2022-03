Bale, record galactico… con il Galles: segna in Nazionale da oltre 15 anni

Il gallese del Real Madrid ha trascinato la sua squadra contro l'Austria con una doppietta

Come riportato da Opta, per l'esterno del Real Madrid, apparso in ottimo stato di forma nonostante l'impiego quasi nullo col club, si tratta di una marcatura davvero storica che arriva a distanza di 15 anni e 168 giorni dalla sua prima rete col Galles , nell’ottobre 2006 contro la Slovacchia.

Ai microfoni di Sky Sport, lo stesso Bale ha esultato per la prova personale e di squadra: "E' stata una grande partita enorme. Sapevamo quanto fosse importante la gara e che dovevamo scendere in campo, guardando dentro di noi e pensando alla nostra esperienza nella gare di questo calibro. Lo scenario è stato perfetto: è stato bello veder entrare la punizione, che ci ha dato lo slancio giusto. Problemi nel finale? Ho avuto i crampi, ma ho dato tutto fino alla fine per il mio Paese. Il lavoro è a metà sappiamo che ci sarà un'altra partita dura contro Scozia o Ucraina. Ci riposeremo e saremo pronti. Gol su punizione? Non ne segnavo di un po', sarà bello rivederlo in tv".