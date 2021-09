Bale si riprende il Real Madrid: “Con Ancelotti clima migliore…”

L'esterno d'attacco gallese è tornato in maglia blancos per essere protagonista

Redazione ITASportPress

Gareth Bale ha tutte le intenzioni di riprendersi il suo ruolo da protagonista in maglia Real Madrid. Dopo la parentesi al Tottenham il gallese è tornato in Spagna dove non ha ritrovato Zidane bensì Carlo Ancelotti. Ed è proprio del "nuovo-vecchio" mister che l'attaccante ha parlato dal ritiro del Galles in vista della sfida contro la Bielorussia.

SERENO - "Ho sempre avuto un ottimo rapporto con Carlo (Ancelotti ndr). Ho fatto un buon precampionato e un buon inizio stagione", ha detto Bale. "Penso sia importante essere in un buon ambiente ed è la ragione principale per la quale sono andato al Tottenham. Avevo bisogno di staccare in quel momento e andare agli Spurs è stato geniale. Mi ha aiutato molto a riprendermi. Ora sono tornato al Real dove ovviamente c'è un clima migliore per me sotto tutti i punti di vista".

RAZZISMO - Non poteva mancare anche una parola sul razzismo specie dopo i fatti di Ungheria-Inghilterra: "Bisogna agire per fermare il razzismo. La cosa più semplice sarebbe escludere certi tifosi dallo stadio. Se poi continuano a ripetere certi gesti orribili, come sembra nel caso specifico, allora si decide di escludere quella Nazionale dalla competizione. Sarebbe opportuno intervenire con una sospensione, nella speranza che i colpevoli imparino in questo modo la lezione".