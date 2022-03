Ballack, nuova avventura: commenterà il Mondiale in tv

Nuovo incarico per l'ex calciatore tedesco

Michael Ballack torna in tv come commentatore e lo farà in occasione del Mondiale2022. L'ex capitano della Germania, come riportato dalla Bild, sarà di scena come esperto al torneo in Qatar al via dal 21 novembre al 18 dicembre. L'ex calciatore è stato confermato per Magenta TV.