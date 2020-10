Ballardini senza dubbi: “La Juventus non ha ancora un’identità”

Davide Ballardini, storico mister, ha parlato a calciomercato.it in merito alla situazione della Juventus soprattutto dopo la sconfitta in Champions League contro il Barcellona. Il tecnico, curiosamente con indosso la maglia della Sambenedettese, non ha risparmiato qualche critica ai bianconeri.

Ballardini: “La Juventus non ha ancora un’identità”

“Ancora la Juventus non ha un’identità chiara. Per loro giocare in casa non è come il recente passato”, ha spiegato Ballardini. “La Juve era abituata in casa ad avere lo stadio che spinge. Non hanno ancora chiaro cosa fare e poi senza pubblico è ancora peggio. Il Barcellona sapeva cosa doveva fare con il gioco consolidato da tempo. C’è da dire che la Juventus poteva anche fare gol e pareggiarla, ma ha sofferto terribilmente il Barcellona. Questo non deve accadere per una grande squadra. Il gioco della Juve? Non è mai stata spettacolare, ma era pragmatica. Un calcio fatto di sostanza e concretezza. Questa è stata la Juve. In questa stagione ancora non si è visto questo stile”.

E ancora sul cambio allenatore: “Hanno deciso di cambiare allenatore rispetto al passato perché forse si sono accorti che le idee non erano in linea, non si sposavano bene le idee dell’allenatore con la società. Quest’anno hanno cambiato ancora (con Pirlo ndr) ma sono certo che torneranno a vincere. Loro sono abituati a vincere e credo che ritroveranno comunque il loro spirito. Sono abituati a vincere e hanno automatizzato questo”.