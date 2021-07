Balotelli ammonisce l’Italia: “Black Lives Matter? Avrei fatto inginocchiare tutti”

L'attaccante tra Nazionale e futuro...

Mario Balotelli risponde ai suoi fan attraverso Instagram. Botta e risposta social diventato virale, quello andato in scena nelle scorse ore tra l’attaccante ormai ex Monza ei suoi seguaci. Il bomber ha parlato attraverso alcune stories rispondendo ai tanti quesiti arrivati. Temi scottanti la Nazionale di Roberto Mancini e il suo futuro…

ITALIA - Sulla Nazionale, Balotelli ha risposto a chi scriveva "Manchi tu all’Europeo". "No, l’Italia sta facendo benissimo anche senza di me ma grazie del pensiero", e sue parole. A chi chiedeva se gli Azzurri avrebbero vinto il torneo, Super Mario ha risposto con un’emoticon delle dita incrociate.

Non è mancata anche una risposta sul tema del Black Lives Matter e sull’inginocchiarsi o meno ed in generale sul comportamento dell'Italia: "Se mi sarei inginocchiato? Certo e avrei fatto inginocchiare tutti anche".

Mentre alla domanda sull'eventualità di tornare in Nazionale per il mondiale 2022, Super Mario ha risposto postando l’immagine delle dita incrociate. Insomma. Per il torneo in Qatar, il bomber spera ancora...