Balotelli annuncia: “Tra qualche settimana firmo con nuovo club”

Mario Balotelli è ancora senza squadra ma ancora per poco. Lo ha annunciato lui stesso nel corso della diretta tv a Canale 5 del Grande Fratello Vip dove è presente, come concorrente, suo fratello Enock.

Balotelli: “Qualche settimana e firmo”

Super Mario è senza dubbio tra i migliori calciatori svincolati d’Europa e nelle ultime settimane si è parlato di Genoa e Spezia, ma ancora la firma non c’è stata. Dopo l’esperienza col Brescia, Balotelli è ancora a caccia di un nuovo club che, evidentemente, pare essere stato trofato. “Tranquillo, tra qualche settimana firmerò”, ha detto l’attaccante a suo fratello nel corso di un collegamento. Una bella sorpresa per suo fratello Enock ma anche una bella notizia per tutti i fan appassionati di Super Mario. Non resta che scoprire quale sarà la sua prossima meta…