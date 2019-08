Balotelli compie gli anni, gli auguri speciali di Boateng: “Chiamatelo arrogante, ma per me è incredibile”

Giornata speciale per Mario Balotelli che, in attesa di trovare squadra, compie gli anni: 29. Su Instagram è stato lo stesso attaccante ad autocelebrarsi, ma ancora meglio ha fatto chi, evidentemente, è molto legato al bomber italiano, Kevin Prince Boateng.

L’attuale giocatore della Fiorentina, ex compagno ai tempi del Milan di Super Mario, ha voluto dedicare una serie di stories su Instagram in cui, rispetto a quanto pensi parecchia gente, esalta Balotelli, il suo lato umano e quello di giocatore: “Chiamatelo matto, chiamatelo arrogante, chiamatelo sopravvalutato. Io lo chiamo incredibile, come giocatore e come persona. Auguri fratello”, ha scritto Boateng taggando Balotelli. Auguri speciali per Super Mario che avrà sicuramente gradito.